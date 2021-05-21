Суд в Петербурге отказал в аресте мужчины, обвиняемого в избиении подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал следователям в заключении в СИЗО Вячеслава Ларионова, которого задержали после избиения ребенка на детской площадке. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суд запретил ему ночью покидать дом и приближаться к потерпевшему.

"Суд следствию отказал, избрав Ларионову запрет определенных действий по 18 июля. Ларионову запрещено выходить за пределы жилого помещения по месту регистрации и жительства с 23:00 мск до 06:00 мск, находиться в месте жительства потерпевшего, а также также ближе 500 м, общаться с потерпевшим по данному уголовному делу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Ларионов кулаком по голове ударил пострадавшего на детской площадке в районе улицы Большая Зеленина. В результате удара подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом лобной пазухи и рану лба.

Сам обвиняемый по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") не отрицал причастности к инциденту, однако просил суд не арестовывать его, так как он содержит троих детей и жену в декретном отпуске. Свой поступок он объяснил тем, что пострадавший подросток ударил его дочь качелями, а после начал смеяться и мужчина "не смог совладать со своими эмоциями".

В понедельник в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что в Петроградском районе полицейские задержали мужчину после драки с подростком. 14-летний школьник после инцидента был госпитализирован. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело.