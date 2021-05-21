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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Директора водоканала в Ростовской области допрашивают по делу о гибели рабочих

Следователи также допрашивают и других работников предприятия
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Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

ТАСС, 21 мая. Следователи в Ростовской области допрашивают директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева по уголовному делу о нарушении требований безопасности после ЧП на очистных сооружениях, где погибли 10 рабочих.

"Я нахожусь на допросе у следователей", - сообщил он корреспонденту ТАСС. По его словам, допрашивают и опрашивают других рабочих водоканала.

В пятницу в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). Как ранее сообщил Плетменцев, по предварительным данным, произошел выброс метана.

 

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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