Ростовский губернатор прервал участие в заседании комитета СФ из-за ЧП под Таганрогом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выехал на место ЧП под Таганрогом, прервав участие в выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое проходит в Ростовской области в пятницу.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

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В результате ЧП на очистных сооружениях погибли 10 сотрудников водоканала.

"Случилась трагедия в Неклиновском районе, в Таганроге. Я должен туда выехать", - сказал Голубев, обращаясь к участникам заседания.

Как сообщалось, в Неклиновском районе Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях. По предварительным данным, произошел выброс метана, сообщил ТАСС директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев.

Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело о нарушении требований безопасности (ч. 2 ст. 217 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Задействован 51 человек, 16 единиц техники. На месте работают психологи МЧС.