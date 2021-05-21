Мосгорсуд признал законным изъятие у Абызова 32,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил жалобы представителей кипрских компаний на решение Гагаринского суда Москвы о взыскании с обвиняемого в многомиллиардных хищениях экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных коммерческих структур 32,5 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение вступило в силу.

"Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и признал законным решение Гагаринского районного суда Москвы. Таким образом, решение вступило в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.