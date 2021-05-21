В Мордовии возбудили дело о превышении полномочий должностными лицами правительства

ТАСС, 21 мая. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами правительства Мордовии и Госкомимущества республики, передавших в залог банка здание Мордовского республиканского института образования в Саранске. Ущерб республике превысил 119 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2007 году должностные лица правительства Мордовии и Госкомимущества Республики Мордовия, превысив полномочия, неправомерно передали в залог банку государственное имущество - здание Мордовского республиканского института образования в Саранске стоимостью более 100 млн рублей. Долг по кредиту банку не вернули, проценты не выплатили, в результате по решению суда имущество было арестовано и принято на баланс банка. "В результате произошедшего Республике Мордовия причинен материальный ущерб в размере более 119 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.