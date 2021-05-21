Семьи погибших при ЧП под Таганрогом получат по 1 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Семьи погибших в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области получат по 1 млн рублей.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Все семьи погибших получат по 1 млн рублей. Все пострадавшие получат, если это тяжелые или средней степени тяжести, по 400 тыс. рублей. Но если это легкая степень тяжести - по 200 тыс. рублей", - сказал глава региона.

Голубев добавил, что окончательное решение о размере материальной помощи будет принято завтра. "Работает министерство труда и социальной поддержки. За каждой семьей закреплены люди, представители администрации Неклиновского района", - сказал губернатор.

Губернатор посетил больницу скорой медицинской помощи Таганрога, где в реанимации находятся пять пострадавших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, Голубев заслушал доклад о случившемся и состоянии пострадавших.

Он отметил, что из восьми пострадавших рабочих трое были выписаны после обследования. "Три человека выписаны домой после обследования, [всего] восемь человек пострадали. <…> Врачи говорят, что они обеспечены всем необходимым, продолжается лечение", - сказал глава региона, добавив, что выписанные будут находиться под постоянным наблюдением медиков.

Глава региона также сообщил, что к трагедии привело несоблюдение техники безопасности.

"Я думаю, что основная причина - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро. Сегодня следственные мероприятия продолжаются, следователи работают, но, думаю, что это основная причина", - сказал он.

Федеральная служба по труду и занятости приступила к расследованию несчастного случая. Ход расследования под контроль взял главный государственный инспектор труда РФ Михаил Иванков, отметили в пресс-службе ведомства. Для оказания помощи и координации при проведении расследования в Ростовскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата Роструда.

В пресс-службе добавили, что специалисты Роструда взаимодействуют со следственными органами, МЧС и прокуратурой региона. Отмечается, что ведомство инициирует проверку ростовского МУП "Управление "Водоканал" на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда.

22 мая в регионе объявлено днем траура.