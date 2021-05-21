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В Мурманской области на учениях погибли два сотрудника Росгвардии

Военные следователи поводят проверку

ТАСС, 21 мая. Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области во время учений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На берегу Кольского залива в Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии во время учений. По предварительной информации, происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, военные следователи поводят доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье 293 УК РФ ("Халатность").

В пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области ТАСС сообщили, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. 

"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. Руководством территориального управления Росгвардии совместно со следственными органами по факту произошедшего проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

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