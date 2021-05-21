В Новгородской области произошел пожар в многоквартирном доме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Кровля многоквартирного жилого дома сгорела в деревне Подгощи Шимского района Новгородской области, эвакуирован 21 человек, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель губернатора региона Николай Шестаков.

"В деревне Подгощи Шимского района в результате пожара сгорела кровля двухэтажного многоквартирного кирпичного дома. По поручению губернатора Андрея Никитина сегодня на место выехали министр строительства Новгородской области Руслан Тарусов и директор ГБУ УКС Новгородской области Владимир Федоров для оценки ущерба и необходимых строительно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В данный момент пожар локализован, эвакуирован 21 человек, в том числе две многодетные семьи. Все они будут размещены во временных местах проживания.