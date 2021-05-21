В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Ростовской области

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Четверо пострадавших в результате ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии, еще один человек - в крайне тяжелом. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим, сообщил журналистам в пятницу помощник министра Алексей Кузнецов.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области. Пятеро пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Еще трое пациентов [находятся] в состоянии средней [степени] тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал он.

В пятницу в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана, сообщил ТАСС директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев. По данным мэрии Таганрога, 10 человек погибли, восемь были госпитализированы, трое из них уже отпустили домой. Поисковые работы на месте ЧП завершены.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), прокуратура области взяла на контроль ход его расследования.