Два человека погибли в результате землетрясения в Китае

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и еще девять получили травмы в пятницу в результате серии подземных толчков в юго-западной китайской провинции Юньнань. Об этом сообщило сейсмологическое управление региона.

По его данным, данные о числе пострадавших уточняются.

Серия подземных толчков магнитудой от 5,6 до 6,4 балла была зафиксирована вечером на территории Янби-Ийского автономного уезда в Дали-Байском автономном округе, очаг залегал на глубине примерно 8 км. Население уезда составляет около 100 тыс. человек.