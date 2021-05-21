По делу о контрабанде огнестрельного оружия задержан владелец магазина "Папины игрушки"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы в рамках уголовного дела о контрабанде оружия и боеприпасов задержали в Москве владельца столичного оружейного магазина "Папины игрушки" Юрия Львовского. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, вместе с Львовским задержан его предполагаемый сообщник - глава транспортной компании Михаил Кучменко.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России были задержаны Львовский Юрий Александрович, а также Кучменко Михаил Васильевич. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов организованной группой")", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, по адресам фактических мест проживания задержанных были проведены следственные действия и изъяты "необходимые по делу документы и другие вещественные доказательства, важные для следствия". Санкция инкриминируемой задержанным статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Московский магазин "Папины игрушки", согласно данным из открытых источников, специализируется на розничной торговле макетов оружия (ММГ), стреляющего холостыми патронами оружия (СХП) и комплектующих к ним. Компания Кучменко (ООО "Иненс ТК") занимается транспортными услугами по всей России. По данным источника, знакомого с материалами дела, Львовский был ранее осужден на 4 года условно по делу о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, оба задержанных являются гражданами РФ и находятся в статусе подозреваемых. По словам пресс-секретаря суда Анастасии Романовой, заседания по избранию меры пресечения подозреваемым проходили в пятницу в закрытом режиме. "Львовский и Кучменко арестованы на 1 месяц 29 суток - до 19 июля 2021 года", - уточнила собеседница агентства.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.