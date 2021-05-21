Суд в Саранске отказал в изменении меры пресечения бывшему вице-премьеру Мордовии

ТАСС, 21 мая. Ленинский районный суд Саранска отказал в удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест бывшему заместителю председателя правительства Мордовии - министру целевых программ Алексею Меркушкину, обвиняемому в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

"Сегодня, 21 мая 2021 года, Ленинский районный суд г. Саранска, рассмотрев ходатайство старшего следователя второго следственного отдела третьего следственного управления (с дислокацией в г. Нижний Новгород) ГСУ СК РФ об изменении меры пресечения в отношении 42-летнего А. Меркушкина в виде заключения под стражу на домашний арест, отказал в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.

Меркушкина задержали при попытке пересечения границы РФ сотрудники УЭБиПК республиканского МВД. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, являясь фактическим акционером ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Деньги были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии. Вину в совершении инкриминируемого деяния Меркушкин не признал. 14 мая суд заключил Меркушкина под стражу.

Ранее один из его соучастников был заключен под стражу, второй помещен под домашний арест. Кроме того, домашний арест был избран бывшему управляющему отделением Нацбанка, обвиняемому в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).