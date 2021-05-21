В Нигерии потерпел крушение военный самолет

ТАСС, 21 мая. Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в пятницу у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. Об этом сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

"Сегодня вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна", - говорится в заявлении. Причина инцидента выясняется. О числе пострадавших или погибших информации не приводится.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники, что в результате крушения погиб начальник штаба сухопутных сил ВС Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.

Как сообщила местная газета The Punch со ссылкой на начальника бюро расследования происшествий, остальные семь человек, находившиеся на борту, тоже погибли.