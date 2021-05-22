В Удмуртии четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Шесть человек погибли при пожаре в доме в Удмуртии, среди них четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

Пожар произошел в частном доме в селе Нылга. "При тушении пожара обнаружены тела четверых детей - двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей", - сказал источник. По его словам, возраст детей - год, шесть, десять и 11 лет.

"По предварительной информации, это семья неблагополучная. Что стало причиной пожара, сейчас выясняется", - сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии подтвердили, что в результате пожара есть погибшие. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью в огне, горение происходило на площади 48 кв. м", - сообщили в МЧС. Произошло обрушение кровли. Пожар потушили.