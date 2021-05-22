СМИ: количество погибших в результате крушения самолета ВВС Нигерии увеличилось до 11

ТАСС, 22 мая. Количество жертв крушения самолета ВВС Нигерии, разбившегося в пятницу у аэропорта города Кадуна в одноименном штате, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщила газета The Punch со ссылкой на представителя армии страны.

"Печальное событие (смерть начальника штаба сухопутных сил Ибрагима Аттаиру - прим. ТАСС) произошло в результате авиакатастрофы в Кадуне, которая забрала жизни еще десяти офицеров, включая экипаж самолета", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о восьми погибших, включая Аттаиру. Причины инцидента выясняются.