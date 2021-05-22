В ХМАО три человека погибли в ДТП с грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Грузовой и легковой автомобиль столкнулись ночью в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В результате погибли три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Югре.

"22 мая около 01:00 (23:00 мск) на 645-м километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

Полицейские проводят проверку после случившегося, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.