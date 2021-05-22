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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

Один человек умер в больнице
© Следственный комитет РФ/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице, сообщил в субботу ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

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Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11.

Ранее сообщалось о гибели 10 сотрудников водоканала.

Еще пятеро были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Таганрога.

"Один человек скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

В пятницу днем в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению водоканала Таганрога). 

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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