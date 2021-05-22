В Новгородской области автобус с туристами съехал в кювет

ТАСС, 22 мая. Автобус с туристами из Москвы в субботу ночью съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе М-10 в Новгородской области. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону

"Автобус из Москвы ехал на экскурсию в Великий Новгород. В 02:00 на 431-м км федеральной автодороги "Россия" водитель 1973 года рождения, управляя автобусом, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали три пассажира", - сообщила собеседница агентства.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем. После аварии в Новгородскую областную клиническую больницу с различными травмами доставлены три женщины (две из них 1974 года рождения, одна 1949 года рождения). Остальные туристы были доставлены в Великий Новгород. Проводится проверка.