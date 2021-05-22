{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая

Четыре человека погибли

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в субботу въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Четыре человека погибли, еще три пострадали, говорится в сообщении, размещенном на сайте местной полиции.

Инцидент произошел в 11:47 по местному времени (06:47 мск) на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель на автомобиле черного цвета въехал в толпу нескольких десятков человек, переходивших дорогу в установленном месте, и скрылся.

Как информировала полиция, человек, совершивший наезд, задержан. Это 31-летний мужчина по фамилии Лю. Ведется следствие.

Теги
Китай
В Калининграде мужчина осквернил мемориал павшим в годы войны
СК возбудил уголовное дело
Читать полностью