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СМИ: в Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех

Серия нападений произошла в городском районе Де-Пейп, передает портал Dutch News
© Martin BERTRAND/Hans Lucas via Reuters Connect, архив

ТАСС, 22 мая. По меньшей мере один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нескольких нападений, совершенных вооруженным ножом мужчиной в Амстердаме. Об этом в субботу сообщил портал Dutch News со ссылкой на местную полицию.

Серия нападений произошла в городском районе Де-Пейп. "Вскоре стало ясно, что все они совершены одним человеком", - приводит портал сообщение полиции. Движение общественного транспорта в этом районе приостановлено.

Полиция задержала единственного подозреваемого, которым оказался 29-летний мужчина из Амстелвена. У правоохранительных органов нет веских оснований считать, что мотив нападений был связан с терроризмом. Полицейские рассматривают все возможные варианты.

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