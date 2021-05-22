Минтранс Китая после серии землетрясений ввел второй уровень экстренного реагирования

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта КНР в субботу ввело второй из четырех (первый - наивысший) уровень экстренного реагирования после серии землетрясений, зафиксированных в юго-западной китайской провинции Юньнань и западной провинции Цинхай. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, некоторые участки автомагистралей в провинции Юньнань были серьезно повреждены, в провинции Цинхай обрушились несколько мостов. Это привело к нарушению движения.

Как отмечается, второй уровень экстренного реагирования вступил в силу в субботу в 09:00 по местному времени (04:00 мск). В настоящее время министерство совместно с местными органами транспорта проводит проверку дорожной сети. Отмечается, что железнодорожная сеть в результате землетрясения не пострадала.

Серия подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4 произошла в пятницу вечером в Янби-Ийском автономном уезде в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань. С вечера пятницы до утра субботы сейсмологи зафиксировали 421 толчок, из них один - магнитудой от 6,0 до 6,9, три - магнитудой от 5,0 до 5,9, девять - магнитудой от 4,0 до 4,9, 18 - от 3,0 до 3,9, 34 - от 2,0 до 2,9, и 356 толчков магнитудой менее 2,0. В результате землетрясения три человека погибли, не менее 27 пострадали, материальный ущерб от удара стихии понесли более 72,3 тыс. жителей региона, около 12,9 тыс. зданий, домов и других построек получили повреждения.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на территории уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа в провинции Цинхай в ночь с пятницы на субботу. После чего сейсмологи зафиксировали в регионе еще шесть толчков магнитудой от 3,1 до 3,9.