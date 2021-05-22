Спасатели на Сахалине нашли лодку пропавших в апреле трех рыбаков

ТАСС, 22 мая. Спасатели на Сахалине обнаружили в 20 км от поселка Пильво лодку, принадлежавшую трем рыбакам, информация о пропаже которых появилась в конце апреля. Фото лодки и координаты места обнаружения переданы правоохранителям, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 20 км от села Пильво на берегу обнаружена замытая песком лодка. Фото лодки и координаты места обнаружения переданы в отдел министерства внутренних дел по Смирныховскому району для проведения дальнейших следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

Спасатели в Сахалинской области 1 мая выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали 27 апреля, когда вышли в море.