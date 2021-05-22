СК возбудил дело о халатности после гибели шести человек в пожаре в Удмуртии

ТАСС, 22 мая. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после гибели шести человек в результате пожара в жилом доме в селе Нылга. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК.

"В связи с пожаром, произошедшем вчера в селе Нылга Увинского района, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 21 мая произошел пожар в одном из жилых домов в селе Нылга, в результате погибла семья из шести человек: 36-летний мужчина, его 32-летняя супруга и четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет. По предварительным данным, причиной пожара могло стать тлеющее табачное изделие.

Следствие установило, что погибшие супруги не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Семья была признана находящейся в социально опасном положении, но в феврале 2021 года этот статус незаконно был признан утратившим силу. "Меры профилактического характера, направленные на защиту прав и законных интересов малолетних детей, должностными лицами не принимались", - отмечается в сообщении.