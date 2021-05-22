В Мытищах при пожаре погибли две девочки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Две маленькие девочки погибли в результате пожара в жилом доме в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"22 мая 2021 года в одном из многоквартирных домов на улице Летной в Мытищах произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух девочек пяти и шести лет", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), устанавливаются причины пожара. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, также надзорным ведомством проводится проверка. "В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.