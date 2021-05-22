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Хакеры украли личные данные 4,5 млн клиентов авиакомпании Air India

Согласно данным перевозчика, утечка данных произошла после кибератаки на швейцарскую фирму SITA

ТАСС, 22 мая. Индийский национальный авиаперевозчик Air India сообщил, что в результате хакерской атаки были похищены данные 4,5 миллионов клиентов, включая паспортную информацию и контактные номера. Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте авиакомпании.

Согласно данным авиаперевозчика, утечка данных произошла после кибератаки на швейцарскую компанию SITA, занимающуюся бронированием билетов и оказывающую телекоммуникационные услуги. "Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года, включая имя, дату рождения, контактную информацию, паспортные данные, информацию о билетах, данные о часто летающих пассажирах Star Alliance и Air India (данные о паролях не были затронуты), а также данные кредитных карт", - говорится в тексте релиза.

Компания сообщила, что уже приняла меры для обеспечения безопасности данных. Инцидент расследуется, привлечены сторонние специалисты, эмитенты кредитных карт уведомлены о произошедшем. Авиакомпания также порекомендовала клиентам сменить пароли везде, где возможно, чтобы обеспечить безопасность персональной информации.

Ранее агентство Kyodo уведомляло об аналогичных случаях кражи данных пассажиров двух крупнейших авиаперевозчиков Японии - All Nippon Airways и Japan Airlines. Злоумышленники получили информацию суммарно практически о 2 млн клиентов.

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