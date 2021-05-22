Хакеры украли личные данные 4,5 млн клиентов авиакомпании Air India

ТАСС, 22 мая. Индийский национальный авиаперевозчик Air India сообщил, что в результате хакерской атаки были похищены данные 4,5 миллионов клиентов, включая паспортную информацию и контактные номера. Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте авиакомпании.

Согласно данным авиаперевозчика, утечка данных произошла после кибератаки на швейцарскую компанию SITA, занимающуюся бронированием билетов и оказывающую телекоммуникационные услуги. "Нарушение касалось персональных данных, зарегистрированных в период с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года, включая имя, дату рождения, контактную информацию, паспортные данные, информацию о билетах, данные о часто летающих пассажирах Star Alliance и Air India (данные о паролях не были затронуты), а также данные кредитных карт", - говорится в тексте релиза.

Компания сообщила, что уже приняла меры для обеспечения безопасности данных. Инцидент расследуется, привлечены сторонние специалисты, эмитенты кредитных карт уведомлены о произошедшем. Авиакомпания также порекомендовала клиентам сменить пароли везде, где возможно, чтобы обеспечить безопасность персональной информации.

Ранее агентство Kyodo уведомляло об аналогичных случаях кражи данных пассажиров двух крупнейших авиаперевозчиков Японии - All Nippon Airways и Japan Airlines. Злоумышленники получили информацию суммарно практически о 2 млн клиентов.