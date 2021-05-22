Полиция в Рязани проверит данные об избиении подростками сверстника за попытку угона авто

ТАСС, 22 мая. Полиция начала проверку данных о том, что в ночь на субботу в одном из гаражных кооперативов Рязани группа подростков избила сверстника, который якобы пытался угнать машину одного из них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По изложенным фактам проводится проверка. Устанавливается количество участников происшествия", - сказали в пресс-службе.

Несколько региональных СМИ сообщили в субботу, что в ночь на 22 мая в гаражном кооперативе на улице Бирюзова в Рязани подростки "устроили самосуд" над 17-летним юношей, который якобы пытался угнать легковой автомобиль ВАЗ-2106, принадлежащий одному из них. Также отмечено, что фотографии избитого в социальных сетях опубликовал владелец машины.