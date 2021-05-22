В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ

ТАСС, 22 мая. /ТАСС/. Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах.

"В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги", - сказал он.

Су-30 (по классификации НАТО - Flanker-C) - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ - его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и нкоторых зарубежных стран.

С 2012 года по май 2018 года в Воздушно-космические силы (до 2015 года - Военно-воздушные силы) РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России - 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента РФ от 12 января 2018 года.