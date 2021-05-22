В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову коллеге из сигнального пистолета

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил в голову коллеге из пистолета, в настоящее время пострадавшая женщина находится в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в Тимирязевском районе Москвы тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил из пистолета в коллегу. В настоящее время женщина с ранением находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС факт произошедшего. "Накануне в одну из больниц была доставлена женщина с непроникающим ранением головы. Выстрелил сделал мужчина из сигнального пистолета. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник. Мужчина задержан.

Сотрудники столичной полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (20:09 мск) - добавлена информация о возбуждении уголовного дела