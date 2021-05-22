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Пять человек пострадали в ДТП с участием машины ДПС в Брянске

Пострадавших доставили в больницу для осмотра медиками

ТАСС, 22 мая. Пять человек, по предварительным данным, пострадали в аварии с пятью легковыми автомобилями, в том числе машиной ДПС, вечером в субботу в Брянске. Пострадавшие доставлены в больницу для оценки состояния, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Столкнулись пять автомобилей, в том числе автомобиль ДПС. Предварительно, пять человек увезли в лечебное учреждение для осмотра врачами", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла на выезде из Брянска в районе села Супонево. В пресс-службе отметили, что автомобиль дорожно-патрульной службы стал случайным участником аварии. "Не он спровоцировал ДТП. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

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РоссияБрянская область
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