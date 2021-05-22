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В ДР Конго произошло извержение вулкана

Эвакуация людей из ближайших к вулкану районов еще не объявлена

ПРЕТОРИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), - произошло в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вулканолога Дарио Тедеско.

"Я вижу высокие фонтаны лавы", - приводит агентство его слова. Тедеско предположил, что пострадать от извержения может расположенный рядом город Гома с населением 1,5 млн человек. "На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", - отметил он.

Высота вулкана Ньирагонго, который является частью рифта Альбертин, составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.

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Конго (ДРК)
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