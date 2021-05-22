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Около 50 человек эвакуировали из-за пожара в двухэтажном здании в Твери

В результате ЧП пострадал один человек

ТАСС, 22 мая. Около 50 человек эвакуировали в Твери из-за возгорания в двухэтажном здании с мансардой, где расположены автосервис, склады и офисные помещения. Пожар ликвидирован, один человек пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар на улице Плеханова в Твери произошел в двухэтажном здании с мансардой, на первом этаже расположен автосервис, выше - склад и офисы. Эвакуированы 50 человек, один человек пострадал, его осмотрели врачи, на данный момент он не госпитализирован. Возгорание ликвидировано в 22:06 на площади 450 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Причина возгорания пока не установлена, отметили в пресс-службе.

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