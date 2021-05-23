Два паломника из Израиля ранены в результате стрельбы в украинской Умани

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украинская полиция выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой в городе Умань, где неизвестный злоумышленник в субботу ранил двух граждан Израиля, паломников, приехавших для посещения хасидской святыни. Об этом сообщило управление Национальной полиции Украины по Черкасской области, где находится Умань.

"Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное расследование по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения и были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению", - говорится в сообщении полицейского управления, размещенном на сайте администрации Черкасской области.

В сообщении говорится, что в субботу около 15:00 (время совпадает с московским) в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи доставили раненых в больницу для оказания медицинской помощи.

В сообщении нет данных об обстоятельствах инцидента, о том, по каким причинам он произошел. Также не уточняется, из какого оружия велась стрельба - травматического или огнестрельного. Нет данных и о состоянии пострадавших.

"Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей, - говорится в сообщении управления полиции Черкасской области Украины. - Собранные по данному факту сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия".

Умань является местом массового паломничества хасидов (приверженцев одного из направлений иудаизма) из разных стран. Там находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов - ребе Нахмана, умершего в 1810 году. Ежегодно во время главных еврейских праздников могилу ребе Нахмана посещают тысячи верующих.