Жителей Гомы в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго

ТАСС, 23 мая. Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) начало выполнение плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго. Об этом сообщил в субботу его официальный представитель Патрик Муяйя на своей странице в Twitter.

"Был активирован план эвакуации [населения] из города Гома", - написал он.

Муяйя добавил, что правительство обсуждает принятие неотложных мер в связи с извержением вулкана.

Ранее конголезский вулканолог Дарио Тедеско предположил, что от извержения вулкана Ньирагонго может пострадать расположенный рядом город Гома с населением 1,5 млн человек.

Высота вулкана Ньирагонго, который является частью рифта Альбертин, составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей лавой вследствие особого химического состава. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году, тогда погибли более 600 человек.