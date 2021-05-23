Жителя Воронежа задержали по подозрению в убийстве женщины

ТАСС, 23 мая. Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения в подъезде одного из домов в Воронеже спортивной сумки с частями тела женщины, фрагменты ее останков позднее также нашли в лесном массиве. По подозрению в совершении преступления задержан 61-летний местный житель, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). <...> При взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 61-летний житель города Воронежа, с которым в настоящее время проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 22 мая в подъезде одного из домов на улице Шишкова в Воронеже местные жители обнаружили спортивную сумку с части тела человека, которые, по предварительной информации, могут принадлежать 53-летней женщине. "Местные жители сообщили о такой находке в правоохранительные органы. Отдельные фрагменты тела позднее обнаружены также в лесном массиве неподалеку от дома", - отметили в пресс-службе.

Следователи назначили комплекс экспертиз, проводят опрос свидетелей, добавили в пресс-службе.