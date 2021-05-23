На западе Украины упал воздушный шар с пассажирами

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Воздушный шар с пассажирами упал на западе Украины, близ города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, один человек погиб, пять человек получили травмы. Об этом сообщило в воскресенье областное управление Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

"В результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе один человек погиб и еще пять человек получили ранения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщает полиция.

"Трагедия произошла 22 мая вечером возле села Кульчиевцы в Каменец-Подольском районе. На борту воздушного шара находился пилот и пять пассажиров - жители городов Хмельницкий и Каменец-Подольский, - говорится в сообщении полиции. - Один мужчина погиб, еще пять человек, среди которых пилот, получили ранения различной степени тяжести". Начато расследование по статье о нарушении правил воздушных полетов.

В Каменец-Подольском в эти выходные проходит фестиваль воздушных шаров "Кубок Подолья", сообщил ранее городской совет на своей странице в Facebook.