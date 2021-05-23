Глава МЧС доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о мерах по борьбе с природными пожарами и паводками в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Зиничев доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками на территории России, а также о принимаемых мерах по борьбе с ними", - сказал он.

На утро воскресенья в стране действовал 61 лесной пожар, по которым проводились работы по активному тушению. Их площадь составила 4,7 тыс. га. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Тюменской области - 3 тыс. га земель лесного фонда, Ханты-Мансийском автономном округе - 886 га, Свердловской области - 235 га. В Красноярском крае площадь пожаров составляет 97 га, Иркутской области - 85 га, Якутии - 78 га. Небольшие по площади лесные пожары действуют в Приморском и Хабаровском краях, Республике Коми и Республике Башкортостан.

По информации Авиалесоохраны, на тушении задействованы 2,2 тыс. человек, 368 единиц техники, 72 воздушных судна на мониторинге и еще 20 на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации, режим ЧС введен на территории Тюменской области, особый противопожарный режим действует в 53 субъектах Российской Федерации.

Паводки и подтопления наблюдаются в России на территории нескольких регионов. В частности, по последней информации, в Красноярском крае в восьми населенных пунктах четырех районов подтоплены 198 приусадебных и 70 дачных участков, а также 35 жилых домов. Четыре муниципальных района в Хабаровском крае также находятся в зоне подтопления, хотя на части территорий вода начала сходить. Пик паводка в Хакасии, где все еще подтоплены 100 жилых домов, 456 приусадебных и 66 дачных участков, пройден, вода пошла на спад. В Амурской области, ежегодной страдающей от паводков, в воскресенье остаются подтопленными 11 приусадебных участков. В Абакане, где подтоплено более 180 земельных участков, 33 дачных и два жилых дома, введен локальный режим ЧС.