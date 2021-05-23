Полиция считает, что въехавший в толпу в КНР водитель решился на это из-за банкротства

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Водитель, въехавший за рулем своего автомобиля в толпу в китайском городе Далянь, осознанно решился на этот поступок из-за того, что потерпел финансовый крах после неудачных инвестиций. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции города Цюй Бо.

По его словам, 31-летний мужчина по фамилии Лю, находясь за рулем машины марки BMW, въехал в толпу людей на пешеходном переходе. После этого он попытался скрыться с места преступления, чуть позже он столкнулся с грузовиком, после чего покинул автомобиль и пустился в бега. Через полтора часа после наезда на людей злоумышленник был задержан полицией.

Как установило следствие, во время столкновения водитель целенаправленно разогнался с 0 до 100 км/ч всего за семь секунд, хотя на этой улице ограничение скоростного режима составляло 60 км/ч.

По словам замначальника полиции, экспертиза показала, что в момент ДТП водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он также не принимал накануне каких-либо психотропных веществ. По словам задержанного, он "осознанно решил отомстить обществу из-за того, что его инвестиции потерпели крах".

ДТП в Даляне произошло в субботу утром на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель намеренно въехал в толпу из нескольких десятков человек. Пять человек погибли и еще столько же получили ранения.