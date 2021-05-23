СК в Ярославле проверит дорогу, связывающую десятки сел, после жалоб на плохой ремонт

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи в Ярославской области начали проверку после жалоб на некачественный ремонт дороги, связывающей десятки населенных пунктов в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По поручению председателя СК России следственными органами Ярославской области начата доследственная проверка. Ранее в средствах массовой информации сообщалось о нарушении прав жителей Ярославской области, связанных с состоянием дороги от деревни Шепелево", - говорится в сообщении.

На ремонт дороги в 2020 году из регионального бюджета направили около 40 млн рублей. Уже в 2021 году дорога пришла в негодность.

"При этом эта дорога - единственный путь для жителей более десятка населенных пунктов", - добавили в пресс-службе.