В Подмосковье ликвидировали подпольный цех по производству моторного масла

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД ликвидировали в Подмосковье подпольный цех по производству контрафактного моторного масла под видом известных мировых брендов. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе обысков в цехах и складских помещениях изъято около 70 тонн фальсифицированной продукции на общую сумму, превышающую 20 млн рублей", - сказала она. Полицейские также обнаружили производственные линии, оборудование для упаковки и погрузки, сырье для производства масел, пустую тару, этикетки.

По словам Волк, производство располагалось на территории поселка Запрудня Талдомского городского округа Московской области. Готовые масла были произведены из сырья низкого качества и расфасованы в тару с незаконно нанесенными товарными знаками. Продукцию перевозили на склад в городском округе Подольск, а затем продавали оптовым покупателям на территории России и стран - участников Евразийского экономического союза.