В водоканале Таганрога считают гибель 11 рабочих несчастным случаем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Гибель 11 рабочих на очистных сооружениях Неклиновского района, подведомственных таганрогскому "Водоканалу", является несчастным случаем, рассказал ТАСС директор предприятия Евгений Плетменцев. Он также отметил, что наличие метана, которым могли отравиться рабочие, не предполагалось на станции, где проводились работы.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Я считаю, что это был несчастный случай в процессе замены задвижки на станции, которая абсолютно безопасна и не предполагает нахождение там газа", - сказал он. Плетменцев подчеркнул, что проект работ был одобрен экспертизой, а источник наличия газа, ставшего причиной гибели людей, по его словам, выясняет следствие.

Как сообщил директор таганрогского водоканала, на данный момент восстановление насосной станции завершено.

В пятницу днем в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего погибли 11 рабочих. Еще семь человек пострадали, четверо из них госпитализированы, троих отправили домой после обследования.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Прокуратура области взяла на контроль ход расследования.