Галяминой дополнительно вменили нарушение связанных с коронавирусом ограничений

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Полицейские в Великом Новгороде дополнительно составили административный протокол по факту нарушения ограничений по ковиду в отношении бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Как уточнил ТАСС ее адвокат Михаил Бирюков, судебные заседания по рассмотрению протоколов, которые были запланированы на утро воскресенья, в Новгородском районном суде пройдут уже в понедельник, 24 мая.

"Юлии, помимо неповиновению полиции, вменили также статью 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Суды пройдут завтра. Думаю, с утра", - сказал защитник.

Галямину задержали в прошедшую субботу на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде, ночь она провела в отделе полиции. В отношении нее был составлен протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.