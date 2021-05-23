В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге задержали 24-летнего таксиста по подозрению в убийстве в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Произошел конфликт между водителями, не поделившими проезжую часть. В ходе него 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управлявший такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди 26-летнему водителю Kia Ceed. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался. Второй участник конфликта был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу вечером на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Задержанному уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.