В Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с Троицким мостом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Прогулочный теплоход "Ромео" с тремя людьми на борту столкнулся с Троицким мостом в Петербурге в воскресенье. Пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Троицкий мост перекинут через Неву, он соединяет Петроградский и 1-й Адмиралтейский острова и является объектом культурного наследия регионального значения.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с навалом прогулочного теплохода "Ромео", собственником которого является ООО "Речной трамвай", на Троицкий мост 23 мая в 11:30 мск. <…> На борту находились три человека, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время инцидента на теплоходе велась замена электрических кабелей.

Собственник и капитан теплохода будут вызваны в прокуратуру для объяснений. При наличии оснований прокуратура пример меры.