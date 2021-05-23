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В Литве сообщили, что самолет Ryanair экстренно посадили в Минске из-за конфликта на борту

В самолете находился бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич, после приземления его задержали
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT сообщила Лина Бейшене, представитель госкомпании Lietuvos oro uostai, являющейся оператором международных аэропортов республики. При этом она отметила, что информацией о бомбе на борту лайнера представители гражданской авиации Литвы не располагают.

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"Такой информации (о бомбе на борту - прим. ТАСС) у нас нет", - заявила она. Бейшене озвучила иную версию происшедшего. "Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске", - сказала представитель Lietuvos oro uostai. Причину конфликта она не уточнила.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в национальном аэропорту Минска. Как сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Белоруссии, это произошло после получения сообщения пилотов о минировании борта.

После приземления самолета поступила информация о том, что на его борту находился и задержан бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В новость внесена правка (16:02 мск) - передается с исправлением названия канала в четвертом абзаце, правильно - NEXTA

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БелоруссияГрецияЛитва
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