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Суд поместил под стражу вандала, осквернившего воинский мемориал в Калининграде

Он пробудет под стражей до 21 июля

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу вандала, осквернившего мемориал в микрорайоне Чкаловск на братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"23 мая судом Центрального района Калининграда рассмотрено ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над местами захоронения") <...> В соответствии с постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2021 года. Мужчина водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, оставаясь на свободе, ранее неоднократно судимый подозреваемый, не имеющий регистрации на территории Калининградской области и постоянного места работы, может скрыться от органов предварительного следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью.

В минувшую пятницу в ряде региональных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе. Его личность была установлена, он был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Братская могила в Чкаловске, где произошел инцидент, образовалась в ходе боевых действий в апреле 1945 года, позднее в нее производились захоронения умерших от ран в госпиталях. Там захоронено более 2 тыс. советских воинов, в том числе пятеро Героев Советского Союза. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года мемориальный комплекс на братской могиле получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

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