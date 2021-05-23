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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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На борту экстренно севшего в Минске борта Ryanair были 123 пассажира

Они находятся в транзитной зоне и проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности, сообщил представитель аэропорта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Пассажиры экстренно севшего в национальном аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair проходят досмотр, после соответствующих процедур командиром судна будет принято решение о вылете. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник смены национального аэропорта Минска Максим Кияков.

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"Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности. Соответственно, после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете", - отметил представитель аэропорта.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
БелоруссияГрецияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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