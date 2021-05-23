СМИ: в Италии умер пострадавший при крушении фуникулера ребенок

РИМ, 23 мая. /ТАСС/. Ребенок, получивший травмы при падении кабины подъемника в горах на севере Италии, умер в больнице. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на источник в больнице Турина, куда он был доставлен.

Таким образом число жертв трагедии достигло 14 человек.

Ранее сообщалось, что два ребенка девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине. В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины произошедшего выясняются. Власти созвали специальную комиссию для расследования причин аварии, прокуратура открыла расследование.

Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии. Инфраструктуру запустили 24 апреля, уточняет агентство ANSA.

Подъемник был открыт в 1970 году, он поднимает посетителей от озера Лаго-Маджоре на высоту в 1,5 тыс. м над уровнем моря на гору Моттароне в Западных Альпах (область Пьемонт). Весь маршрут занимает 20 минут. В 2014-16 годы были проведены работы по обновлению инфраструктуры.