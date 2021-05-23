В Новороссийске нашли мужчину и девушку, нарушавших порядок на мемориале "Малая Земля"

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Полиция Кубани разыскала парня и девушку, нарушавших общественный порядок на мемориале "Малая Земля" в Новороссийске. В отношении них составлен административный материал, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях ранее распространился видеоролик, в котором молодой человек и девушка распивают спиртные напитки на мемориале, снимают с себя одежду и бьют стеклянные бутылки.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Управления МВД России по городу Новороссийску была выявлена видеозапись, на которой двое граждан нарушают общественный порядок в районе мемориала "Малая Земля". Незамедлительно материал был зарегистрирован, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новороссийской полиции установлены личность и местонахождение вышеуказанных граждан, которые были доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в отношении иногороднего мужчины 2000 года рождения и девушки 1999 года рождения составлены административные материалы по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". "Материалы переданы в суд для принятия решения. Проверка по данному факту продолжается", - добавили в ведомстве.