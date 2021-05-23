Экстренно севший в Минске самолет приземлился в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс и совершивший в воскресенье вынужденную посадку в Минске, приземлился в Вильнюсском международном аэропорту. Как сообщил журналистам глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, после многочасового ожидания в Минске разрешения на взлет лайнер приземлился в Вильнюсе. "Самолет приземлился в аэропорту литовской столицы", - сказал он.

В Вильнюс им летели около 170 пассажиров из 12 стран. В том числе среди них были более 90 граждан Литвы, а также граждане стран ЕС, России и Белоруссии.

Среди пассажиров находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он разыскивается белорусскими властями и некоторое время живет в Литве по выданной ему национальной визе. После приземления в Минске Протасевич был задержан и остался в Белоруссии.

Литовские версии

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с утверждением, что подчиненные белорусским властям службы насильно заставили аваилайнер приземлиться в Минске. "Средь бела дня совершен акт государственного терроризма", - заявил он.

Советник президента Аста Скайсгирите высказала предположение об операции спецслужб Белоруссии с целью задержания оппозиционера Протасевича. "Это очень похоже на организованную КГБ операцию, потому что они четко знали, кто именно этим самолетом летит", - заявила советник журналистам.

Скайсгирите утверждает, что пассажирский борт сопровождали боевые машины ВВС Белоруссии. "Были задействованы истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-24", - сказала она.

Минобороны Белоруссии подтвердило, что для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. Как отметил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич, после решения командира гражданского судна осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развороте в направлении Минска было решено поднять в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи (Брестская область) с задачей осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь по безопасной посадке на аэродроме Минск-2.

Возбуждено уголовное дело

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в воскресенье в аэропорту Минска. Как сообщила его пресс-служба, это произошло после получения сигнала о минировании борта. Представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заявила на это, что информацией о взрывном устройстве на борту структуры гражданской авиации Литвы не располагают, а причиной посадки в Минске стал конфликт в полете между одним из пассажиров и членом экипажа. Обстоятельства инцидента она не уточнила.

Как сообщили ТАСС в авиакомпании Ryanair, указание посадить самолет в Минске было получено от белорусских диспетчеров. "Экипаж был предупрежден диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт - Минск", - информировали в Ryanair. В авиакомпании уточнили, что после осуществленной белорусскими властями проверки на борту не было обнаружено ничего подозрительного.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании лайнера. "По данному факту Октябрьским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 уголовного кодекса", - отмечается в сообщении ведомства.