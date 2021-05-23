В МВД Белоруссии раскрыли детали проверки самолета Ryanair на наличие взрывчатки

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Проверка экстренно севшего в Минске лайнера авиакомпании Ryanair на наличие взрывоопасных предметов силами саперно-пиротехнической группы Внутренних войск МВД Белоруссии заняла более двух часов. Об этом в воскресенье в эфире телеканала " Беларусь - 1 " сообщил командир этой группы. Он общался с журналистами в балаклаве и не раскрыл своего имени.

"Два - два с половиной часа ушло на работу. Багаж [проверяли], потому что в багаже могло быть заложено взрывное устройство. В салоне могли быть оставлены вещи из ручной клади, где также могло находиться взрывное устройство. Поэтому осмотрены визуально полностью самолет внутри и снаружи, багажный отсек", - уточнил военнослужащий Внутренних войск МВД Белоруссии.

В воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложном сообщением о минировании. В Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.